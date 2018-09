Apeldoorn praat vanavond met gebruikers over PlusOV, gemeente Voorst heeft knoop al doorgehakt en wil door

Goede afweging

Het Apeldoornse college neemt pas eind oktober het besluit of ze doorgaat of stopt met PlusOV. Een belangrijk onderdeel in de besluitvorming is de bijeenkomst vanavond in het Stadhuis, waar gebruikers van PlusOV hun ervaringen met het vervoerscentrale kunnen delen. De praktijkervaringen van de Apeldoornse burgers vormen een deel van de onderbouwing of Apeldoorn wel of niet doorgaat met PlusOV. ,,Tot nu toe zijn er bij ons vier mensen die zich hebben aangemeld als insprekers'', weet een gemeentewoordvoerder. ,,Maar het is een vrije inloop, dus ook zonder aanmelden is iedereen welkom.''