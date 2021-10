Apeldoorn rouwt om Thom (13) na val uit uitkijktoren: ‘Verschrikkelijk ongeluk’

VIDEOVeluws College Walterbosch en atletiekvereniging AV’34 zijn in rouw gedompeld door het overlijden van Thom van der Kolk. De 13-jarige Apeldoorner is afgelopen maandag om het leven gekomen bij de uitkijktoren in stadspark Berg en Bos.

Het metershoge houten bouwwerk is inmiddels veranderd in een gedenkplek. Op het beton op de begane grond liggen rozen, twaalf gele en acht rode. Even verderop een boeket en een kaartje met de tekst ‘Herinneringen die je in je hartje meedraagt blijven altijd leven!’

Hoe hij om het leven is gekomen, is zelfs voor de politie onduidelijk. Al sluit deze uit dat er sprake is geweest van een misdrijf. Op het Veluws College Walterbosch gaan ze uit van een ongeval, zo schrijft directeur Marie-Trees Meereboer in een brief aan de ouders. ‘Thom is maandagmiddag gevallen van grote hoogte. Het was een ongeluk. Wij leven mee met zijn familie.’

Op de middelbare school aan de Waltersingel is een lokaal ingericht waar leerlingen, ouders en medewerkers terecht kunnen met hun verdriet en verhalen. Indien nodig kunnen ze via school ook hulp krijgen bij de verwerking van het verlies van de tweedeklasser.

Ook bij AV’34 staan ze stil bij zijn overleden van. ‘Op maandag 4 oktober 2021 is Thom van der Kolk, D-junior, overleden door een verschrikkelijk ongeluk. Onze gedachten gaan uit naar familie, vrienden, mede-atleten en trainers. We wensen iedereen heel veel sterkte de komende periode’, staat op de website van de atletiekvereniging. Voorzitter Pierre van Rijn laat weten dat er in overleg met de ouders van Thom gekeken wordt naar de wijze waarop ze de rossige atleet verder zullen herdenken.

