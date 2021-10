Apeldoorn scherpt regels kamerverhuur aan: minimaal 25 vierkante meter voor huurder

Zorgperso­neel kan straks in Apeldoorn parkeren met korting - maar is het de moeite?

12 oktober Zorgpersoneel in Apeldoorn kan binnenkort met een voordelige parkeervergunning overal de auto kwijt. Mensen in deze beroepsgroep zouden geen bon moeten vrezen terwijl ze patiënten helpen, vindt de gemeente. Of lang moeten zoeken naar een plek als er spoed is. De reacties op de nieuwe regeling zijn wisselend.