Apeldoorn sluit vakantie knallend af met festivals

De RadioNL & MediaMarkt Zomertoer 2018 in het zelfde weekend als bijvoorbeeld het Openlucht Filmfestival, de Kanaalconcerten en het Soap Festival... Apeldoorn sluit de zomervakantie knallend af. ,,Er is voor elk wat wils'', zegt evenementencoördinator Michaela Luttenberg. De keerzijde: ,,We zouden toch liever wat meer spreiding zien.''

Organisatoren willen herkenbaarheid. Toen Peter van den Maagdenberg voor het eerst urenlang Nederlandstalige artiesten voor zijn deur had tijdens de zomertoer van RadioNL, besloot de vestigingsdirecteur van MediaMarkt om daar vaste prik van te maken: ieder jaar op de laatste zondag van augustus een muziekfeest op winkelcentrum de Voorwaarts. Inmiddels is het een traditie en treden er komende zondag vanaf 13 uur voor de vierde keer 'artiesten van eigen bodem' zoals Frans Bauer op. ,,We wilden bereiken dat mensen er een gewoonte van maken: wij sluiten onze vakantie af met een feestje op de Voorwaarts. Daarom zitten we vast aan dit weekeinde.''

Andere doelgroep

Komende weekend barst Apeldoorn als evenementenstad echter uit zijn voegen. ,,Als er meer evenementen zijn om naartoe te gaan, kan het zijn dat je daardoor minder mensen op jouw evenement krijgt'', beseft Van den Maagdenberg. ,,Aan de andere kant: de doelgroep van bijvoorbeeld Royal Polo at the Palace is toch heel anders als die van ons.''

Vaarwater

Ook Michaela Luttenberg gebruikt die vergelijking om het 'drukteprobleem' te relativeren. Vrijdag en zaterdag zijn de Kanaalconcerten. ,,We zijn al blij dat we dat evenement en het culturele festival Bloeiend uit elkaar hebben kunnen trekken en dat Bloeiend nu een week later wordt gehouden; anders zouden die echt in elkaars vaarwater zitten. En veel dingen schuiven komend weekeinde langs elkaar heen zodat mensen evenementen toch kunnen combineren.''

Koopzondagen

Het liefst ziet Apeldoorn Marketing dat er ieder weekend één of twee evenementen zijn. Het 'probleem' van het laatste weekend van augustus is echter waarschijnlijk niet op te lossen, zegt Luttenberg. De Kanaalconcerten bijvoorbeeld hebben dat ook al jaren als standaarddatum en Royal Polo moet zich zaterdag en zondag schikken naar een internationale wedstrijdagenda. ,,We gaan vooral focussen op het opvullen van de koopzondagen. Voor de eerste en laatste zondag van oktober is er nog niks. Dat is zonde.''

Soap