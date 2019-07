Apeldoorn speelt 'dure kanskaart’ om universiteitsstad te worden

Het binnenhalen van hoger onderwijs is een telkens terugkerend thema in Apeldoorn. In 2012 - toen Apeldoorn enorme financiële problemen kende - verbood de provincie Gelderland de gemeente om er nog langer geld voor uit te trekken. Vorig jaar kwamen de plannen echter toch weer uit de kast. VVD, Lokaal Apeldoorn, CDA, Groen Links en D66 maakten er na de verkiezingen afspraken over in hun bestuursakkoord. Ze besloten samenwerking te zoeken met de Universiteit Twente en zetten in november 2 miljoen euro opzij om daar aan te gaan werken.