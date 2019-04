Apeldoorn staat stil bij bevrijding

Toon en Gon krijgen veel hulp bij Ugchelens Belang

11:00 In dorpshuis Ugchelens Belang wordt hard gewerkt om van het gebouw een toegankelijke ontmoetingsruimte te maken. Sinds begin dit jaar zijn Gon Bakker en Toon Hartgers de uitbaters van het pand. Momenteel hebben ze nog de handen vol aan twee te bemensen horecagelegenheden, want ook hun kroeg Café Back in Town is nog tot eind mei open.