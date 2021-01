Apeldoorn staat vooraan bij proef sneltesten voor leerlingen voortgezet onderwijs

Run op vrijstaan­de huizen in Apeldoorn, kopers hebben steeds minder te kiezen

15 januari Nooit eerder werden er in Apeldoorn en omgeving in één kwartaal zoveel vrijstaande huizen verkocht als de afgelopen drie maanden. De run op de duurdere woningen had zijn weerslag op de gemiddelde woningprijs. Die is 11,5 procent hoger dan een jaar eerder.