Apeldoorn ‘stad zonder ziel’? Trotse inwoners gekrenkt door kritiek van oud-raadslid: ‘Wat een onzin!’

CDA Voorst vindt nieuw kabinet-Rut­te óók ‘geen optie’: ‘Zorgen over macht en tegenmacht’

30 april CDA Voorst mengt zich in de politieke crisis in Den Haag. De Gelderse christendemocraten ondertekenden een brandbrief, waarin meerdere lokale afdelingen de Tweede Kamerfractie oproepen niet in een nieuw kabinet met demissionair premier Rutte te stappen. ,,Het is een morele plicht om van je te laten horen als je je zorgen maakt’’, zegt afdelingsvoorzitter Jaap Borst.