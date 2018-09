Apeldoorn steekt extra geld in taalles vluchteling

Elke gemeente in Nederland moet een bepaald aantal zogenoemde statushouders opnemen: vluchtelingen die toestemming hebben gekregen om zich definitief in Nederland te vestigen. In elk geval moet er huisvestiging geregeld worden. De gemeente Apeldoorn zet daarnaast met name in op het begeleiden naar werk.

Succes

Met succes: in Apeldoorn weten bovengemiddeld veel statushouders een baan te vinden, of op een andere manier echt deel te worden van de Nederlandse samenleving. Een baan of een andere duidelijke rol geeft mensen structuur en eigenwaarde, is de redenatie. En de gemeente zelf profiteert uiteindelijk ook: wie vrijwilligerswerk doet draagt bij aan de samenleving en wie betaald werk heeft hoeft geen aanspraak te maken op een uitkering.

Struikelblok

Burgemeester en wethouders denken dat de resultaten hier nog beter kunnen. Dat idee is gebaseerd op de ervaring dat taal een groot struikelblok is bij het zoeken naar, en krijgen van een baan. Dat maakt het wat betreft B en W logisch om extra op taalonderwijs in te zetten. Zij willen daar 420.000 euro voor uittrekken. In totaal steekt Apeldoorn zo'n 1,1 miljoen euro per jaar in alle maatregelen om de statushouders een goede plek in de samenleving te geven.

De afgelopen jaren moest Apeldoorn zo'n 200 statushouders per jaar opnemen; dit jaar gaat het om 223 mensen. De verwachting is dat de taakstelling voor 2019 lager ligt. De exacte cijfers per gemeente maakt de rijksoverheid waarschijnlijk in november bekend.