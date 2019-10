Apeldoorn stelt bekritiseerde overeenkomst over mobiel internet iets uit

Met die apparatuur moet onder meer heel snel internet mogelijk worden. De bedoeling was de overeenkomst deze vrijdag te ondertekenen. Over het plan is de afgelopen tijd rumoer ontstaan, zowel maatschappelijk als in de lokale politiek. Verantwoordelijk wethouder Wim Willems heeft daarom besloten tot uitstel, om zo meer tijd te hebben om vragen te beantwoorden. Een van de kritiekpunten vanuit de politiek was dat de gemeente het plan in een te hoog tempo introduceerde en meteen doorvoerde.