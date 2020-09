Apeldoorn stelt grenzen aan betoging tegen islam, Pegida baalt

Achtste bewoner van Sprengen­hof in Ugchelen test positief op corona

20 september Een achtste bewoner van woonzorgcentrum Sprengenhof in Ugchelen is positief getest op corona. Dat zegt woordvoerder Rachel Van der Werf namens zorggroep Atlant. De bewoner is zaterdag naar verpleeghuis Marken Haven in Beekbergen gebracht en zit daar in isolatie.