Apeldoorn stelt grenzen aan nieuwe anti-islam-betoging, Pegida baalt

Pegida wilde begin september al een bijeenkomst houden, bij de Turkse moskee. Op het laatste moment verbood burgemeester Heerts die in overleg met politie en openbaar ministerie. De vrees was dat de boel zou escaleren. Pegida had aangekondigd een koran te zullen vernietigen. Het bestuur van de moskee gaf daarop aan dat dat tot heftige reacties zou kunnen leiden.