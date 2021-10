Apeldoorn stimuleert weghalen asbest, inwoners Ugchelen stappen zelf in het witte pak

De Bouwhof-buurt is uitgekozen voor een proefproject in Apeldoorn. Het doel is mensen te stimuleren asbest weg te halen uit schuren, carports en overige plekken in en rond huis. Natuurlijk wel op een verantwoorde manier. Vandaar dat Van Son en zijn buren in witte pakken aan de slag gaan, met mondkapje erbij, handschoenen en zelfs speciale hoesjes voor over de schoenen.