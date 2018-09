Apeldoorn stopt bij facelift Westpoint tonnen in openbare ruimte

Zodra er besluiten moeten worden genomen over de invulling van Westpoint, 'gaat ook het ruimtelijke spoor lopen', zegt wethouder Mark Sandmann. Een deel van het complex is in bezit van de gemeente en daarmee draagt de gemeente ook verantwoordelijkheid voor de invulling daarvan. ,,De parkeerplaats zal anders worden ingedeeld, het elektriciteitshuis dat er nu nog staat zal weg moeten en er zal meer groen komen'', schetst Sandmann de gevolgen. ,,Daar is geld voor nodig. We hebben de wijkraden laten weten dat we dat in de begroting hebben opgenomen.''