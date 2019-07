Apeldoorn strijdt met Istanbul om organisatie EK Indoor Atletiek

Apeldoorn deed twee keer eerder een gooi naar het EK - tevergeefs. Dit jaar is Glasgow de gastheer, in 2021 is Torun in Polen aan de beurt. Beide keren steunde Gelderland het bid van Apeldoorn overigens met maximaal 1,2 miljoen euro. De vraag was of dat een derde keer zou gebeuren. Het onlangs vertrokken provincebestuur was enthousiast over dit soort evenement, geldt dat ook voor de nieuwe club? Gedeputeerde Staten maakten woensdag aan alle onzekerheid een einde: ‘Drie keer is scheepsrecht. We gaan er voor’, aldus Markink.