Apeldoorn telt meeste coronadoden van Nederland in afgelopen 24 uur

In de Veiligheidsregio’s IJsselland, Flevoland en Noord- en Oost-Gelderland zijn afgelopen etmaal 16 coronadoden geregistreerd waarvan 13 in Apeldoorn. Het is de gemeente met de meeste coronadoden van Nederland. Een opvallend hoog aantal.

In Apeldoorn werden, tot vandaag, in de maand december 11 coronadoden geteld. Vandaag werd dat aantal dus ruim verdubbeld. Er vielen deze maand in Apeldoorn (24) bijna net zoveel coronaslachtoffers te betreuren als in de gehele Veiligheidsregio IJsselland (26).

De situatie in zorghotels en verpleeghuizen is ook ronduit nijpend in Noord- en Oost-Gelderland, zo liet Ton Heerts van de Veiligheidsregio eerder vandaag weten. Het is zelfs zo erg, dat de hulp van Defensie moet worden ingeschakeld. Er wordt nu bekeken waar en hoe ze kunnen helpen.

Vooral in de regio Apeldoorn zijn de problemen groot. Dat komt met name omdat zorgpersoneel in quarantaine zit of ziek is. Het leveren van de noodzakelijke zorg staat volgens de Veiligheidsregio inmiddels onder druk.

Uitbraken

,,Er zijn in verzorgingshuizen in Apeldoorn ook een aantal corona-uitbraken”, bevestigt Jessica van den Bergh, woordvoerster van de GGD Noord- en Oost-Gelderland. ,,Het zou kunnen dat het aantal overledenen hier direct mee in verband staat, maar dat kunnen wij nooit met zekerheid zeggen. Simpelweg omdat de GGD deze meldingen niet verwerkt. Dat verloopt via Stichting NICE.”

Het wil overigens niet zeggen dat al deze mensen in de afgelopen 24 uur zijn overleden. Sterfgevallen worden soms pas na een tijdje geregistreerd en doorgegeven.

171 corona-overledenen

De gezondheidsdiensten registreerden afgelopen etmaal in totaal dat 171 mensen aan het virus zijn overleden. Dat is het hoogste aantal in een etmaal sinds half april. In de veiligheidsregio's IJsselland, Flevoland en Noord- en Oost-Gelderland werden 16 overledenen geregistreerd waarvan er dus 13 in Apeldoorn. In de gemeenten Aalten, Oude IJsselstreek en Oost Gelre viel ook één coronadode te betreuren.

In totaal is van 11.212 mensen is bevestigd dat ze aan het virus zijn overleden, maar ook dat aantal ligt in werkelijkheid vermoedelijk hoger. Er geldt immers geen meldingsplicht.