Apeldoorn toneel van protest: Manifestatie van Forum voor Democratie en demonstratie voor slachtoffers jeugdzorg

3 februari De oudste kleurenbeelden van voetbal in Nederland zijn in 1936 gemaakt op het terrein van de Joods-psychiatrische instelling Apeldoornsche Bosch. Die conclusie trekken sporthistoricus Jurryt van de Vooren en archivaris Stefan Rutten uit Apeldoorn. De unieke beelden hebben een wrange bijsmaak; veel van deze voetballers zijn in 1943 afgevoerd naar Auschwitz.