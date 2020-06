Apeldoorn treedt meteen op: eerste los gestalde fietsen in binnenstad weg

Er zijn kaartjes aan sturen gehangen om te waarschuwen, en mensen worden aangesproken. Maar mensen die hun fiets op een willekeurige plek achterlaten, lopen ook kans dat die wordt weggehaald. Zaterdagochtend zijn de eerste exemplaren al verwijderd; een stuk of 25.

Fietsen mogen vanaf nu alleen in stallingen of in fietsrekken worden neergezet. Die regel is van kracht om zoveel mogelijk ruimte te houden in de winkelstraten, zodat mensen eenvoudiger anderhalve meter afstand kunnen houden. Om die reden mogen winkels ook geen reclameborden of andere voorwerpen op de straat plaatsen.

Ophalen

Weggehaalde fietsen worden naar de stalling aan de Paslaan gebracht. Eigenaren kunnen hun bezit daar weer ophalen. Daar is - in elk geval voorlopig - geen boete aan gekoppeld. Als het verzamelpunt aan de Paslaan vol zit, hebben eigenaren van weggehaalde fietsen een wat groter probleem. Ze moeten dan namelijk naar de Aruba in Apeldoorn-Zuid om hun eigendom op te halen. De stallingen hebben verschillende openingstijden; degene bij het Caterplein en aan de Paslaan blijven tot 's nachts half vijf open.

Op sociale media reageren mensen wisselend op de nieuwe maatregel. Er zijn vragen en kritiek, maar een groot deel van de reacties is juist ook positief.

Hardnekkig

De gemeente zal vandaag nog een aantal keren een ronde maken om fietsen te verwijderen, zegt woordvoerder Esther Naber. Er wordt bewust geen ‘boete’ aan gekoppeld, zoals dat bijvoorbeeld rond het station al langer wel het geval is. Als een fiets daar wordt weggehaald, krijgt de eigenaar die pas terug na betaling van 25 euro. Gemaakte kosten zijn daarin verwerkt, stelt Naber. ,,Blijkt het probleem in de binnenstad hardnekkig, dan kunnen we niet uitsluiten dat er ook hier dat soort kosten worden verrekend, Maar voorlopig is dat nog niet het geval.’’

De gemeente gebruikt de komende tijd om te bekijken of er rond de regeling knelpunten ontstaan.