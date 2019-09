Apeldoorn verdenkt zorgbedrijven van fraude: mogelijk 5 miljoen aan gesjoemel

Uitzendbu­reau Globen groeit alweer uit hoofdkan­toor in Apeldoorn

11:30 Globen heeft een nieuw pand aan de Europaweg in gebruik genomen. Het uitzendbureau dat niet alleen mensen, maar ook materieel beschikbaar stelt, was op Apeldoorn Noord uit het jasje gegroeid. Het bedrijf van Ronald Duits heeft naast het hoofdkantoor nog zes vestigingen in het land.