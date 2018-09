Apeldoorn: 'verslaving niet aan de orde bij nieuwe spellenhal'

The Game Box opent binnenkort aan de noordelijke Hoofdstraat, in het voormalig pand van De Slegte. Bezoekers kunnen er op apparaten allerlei spellen doen; van computergames tot flipperen. Daarmee zijn punten te verdienen die om te zetten zijn in prijzen.

Intens

Casino

The Game Box heeft volgens B en W niets met een casino te maken. 'Het gaat hier vooral om behendigheidsspellen die in hun aard niet anders zijn dan de spelletjes die thuis kunnen worden beoefend op de pc of spellenbox.' Er is daarom geen sprake van een politiek-bestuurlijke vraag waar de raad bij betrokken had moeten worden, is het oordeel.

Onbekend is nog wanneer The Game Box opent.