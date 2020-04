Apeldoorn vlagt voor vrijheid in tijden van quarantaine

Er komt weer een café in hartje Eerbeek, coronacri­sis of niet

11:33 Michael Vilsterman (31) kocht in juni vorig jaar het voormalige pand van Webcompanies Store in het centrum van Eerbeek. Het plan: een café met daarboven woonruimte. De gemeente Brummen gaat daarmee in principe akkoord, maar er is nog die ene vervelende horde: de coronacrisis. Zit die Vilstermans plannen in de weg? ,,Nee, er is voor ons nog geen reden om de noodklok te luiden.’’