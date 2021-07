Apeldoorn Voetgangersstad: ‘Hoe komen we in de stad om boodschappen te doen?’

Helaas moet de fiets het veld ruimen in het centrum van Apeldoorn. Het is jammer dat er geen oplossing is bedacht, waarbij voor zowel de fietser als de voetganger ruimte is. De Kanaalstraat is een voorbeeld van een straat waar voetgangers en fietsers samengaan, maar helaas wel op twee paden met dezelfde kleur. Maak hier een beter en duidelijker onderscheid tussen fiets- en voetpad met bijvoorbeeld symbolen. Op het moment dat de Kapelstraat werd afgesloten om vanwege corona ruimte te creëren, werd het in de loop van het jaar duidelijk dat een tijdelijke situatie een definitieve zou worden. Een belangrijke fietsdoorstroomas is hiermee verdwenen. Juist met deze ambitie van doorstroomassen kan Apeldoorn onderscheidend zijn ten opzichte van andere gemeenten. Maak hier nog meer werk van gemeente! In de verkeersvisie 2016 - 2030 werd onder meer ‘het sneller en directer maken van fietsroutes in de stad, in het buitengebied en naar omliggende gemeenten’ als opgave gesteld. Helaas moet ik constateren dat deze met veel verve gepresenteerde visie al is bijgesteld ten nadele van de fietser. De slogan Apeldoorn fietsstad kan wat mij betreft veranderen in Apeldoorn voetgangersstad.