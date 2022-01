Apeldoorn voor de tweede nacht op rij opgeschrikt door autobrand

Opluchting voor ‘Keizer Karel’: bank zet oud-voorzitter Vitesse niet op straat na executie­vei­ling van zijn villa in Eerbeek

Het ‘eenmaal andermaal’ had al geklonken en met een hoogste bod van 1,8 miljoen euro was het wachten nog slechts op de mededeling dat de bank de koop had gegund. Na decennialang comfortabel te hebben gewoond in zijn Eerbeekse villa, zou voormalig Vitesse-voorzitter Karel Aalbers zijn stulpje dan moeten ontruimen en van de ene op de andere dag op straat komen te staan. Tot zijn opluchting is hij nu van dat doembeeld verlost.

11 januari