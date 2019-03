Apeldoorn vreest voor problemen na verbreding A1

Joon vroeg de minister om een gesprek. Dit deed hij na afloop van de officiële startbijeenkomst van de verbredingswerkzaamheden aan en langs de snelweg, georganiseerd door Rijkswaterstaat. Bij die bijeenkomst in Epse, nabij de oprit van de A1, was de minister de speciale gast. Zij had ‘goed nieuws’ te melden, werd eerder op de dag al duidelijk. Er is door haar besloten om de verbreding versneld uit te voeren: ,,We gaan al in 2020 aan de slag met deze weg tussen Deventer en Deventer-Oost en tussen Rijssen en Azelo in plaats van in 2024, zoals was gepland. Dat betekent minder lang overlast voor omwonenden en automobilisten en sneller, veel betere doorstroming op de A1.”