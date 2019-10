Apeldoorn vuurwerkvrij? Asociaal, vindt de SP

video Zoë en Nick wonen met 10 papegaaien in flat Apeldoorn: ‘Ze zijn onze kindjes’

10:09 Zoë Slager en Nick Vennik wonen samen met tien papegaaien in een flat in de Apeldoornse woonwijk Orden. Nummer elf en twaalf volgen binnenkort. En dan is het klaar, is hun ‘gezin’ compleet. ‘Papegaaien zijn net kinderen, het zijn ònze kindjes.’