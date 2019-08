Apeldoorn was kansloos voor deelname aan wietproef

In tien gemeenten in Nederland wordt straks (vermoedelijk in 2021) in coffeeshops wiet verkocht die onder direct toezicht van de overheid is geteeld. Gemeenten konden zich daarvoor aanmelden. In Apeldoorn hing dat sinds eind 2017 in de lucht, toen toenmalig burgemeester John Berends liet merken wel iets voor zo'n proef te voelen. Daarna heeft de lokale politiek er herhaaldelijk over gesproken. Juni vorig jaar was er een meerderheid voor deelname. Burgemeester en wethouders gaven in mei van dit jaar aan toch af te zien van aanmelding, omdat ze zich niet konden vinden in de opzet. Onverwacht sloeg dat een maand later toch weer om: Apeldoorn meldde zich alsnog bij het Rijk, zij het met wat voorwaarden.