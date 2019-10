Apeldoorn weet het zeker: geen grote groepen door de wijk als azc open is

Omwonenden van het GGNet-terrein in Apeldoorn hoeven niet te vrezen voor een doorlopende stroom asielzoekers door hun wijk, als daar een azc in gebruik is. Dat stelde een vertegenwoordiger van de gemeente Apeldoorn vrijdag bij de Raad van State. Dat hoogste bestuurscollege boog zich over een bezwaar van een buurtbewoner en de Stichting Omwonendenbelang AZC-GGNet.

Het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers (COA) wil op het terrein aan de Deventerstraat een permanent asielzoekerscentrum vestigen. De gemeente Apeldoorn steunt dat idee en verleent daarom medewerking. Maar een deel van de omwonenden ziet het project juist niet zitten.

Bij de Raad van State kwam vrijdag onder meer de vraag aan de orde waarom deze locatie is gekozen. Woordvoerders van de gemeente gaven aan dat een op zich geschikte locatie, in Zuidbroek, af viel omdat COA een opvang wil die 15 tot 20 jaar mee kan. In Zuidbroek waar ook het woonwagenkamp is, kon slechts voor tien jaar een terrein gehuurd worden door het COA, aldus de gemeente. Dat heeft te maken met andere ontwikkelingen in het gebied.



Niet gerust

En dus komt het azc volgens plan op het GGNet-terrein. De bezwaarmakers die zich vrijdag in Den Haag meldden zijn niet gerust op de uiteindelijk omvang van de vluchtelingenopvang. Ze vrezen dat het toegezegde aantal van maximaal 600 vluchtelingen fors zal worden overschreden. ,,Want waarom staat in het bestemmingsplan dat maximale aantal niet genoemd’’, vroegen ze.

Weloverwogen

Gemachtigde R. van Duffelen van het COA garandeerde dat het er nooit meer zullen worden dan 600. Woordvoerder W. Weskamp van de gemeente zei dat dergelijke aantallen nooit in bestemmingsplannen worden gezet. ,,Hoe kunnen we dan weten dat het er maximaal 600 zijn’’, vroeg de Raad van State. Volgens de gemeente hangt dat aantal samen met de bouwkundige voorzieningen. In de bestaande gebouwen en in de twee nieuw te bouwen accommodaties kunnen nooit meer dan 600 vluchtelingen verblijven, zeggen gemeente en COA. Ze vinden de Deventerstraat een weloverwogen locatie. ,,Afgebakend met groen en dichtbij voorzieningen. Dat is goed voor de integratie.’’

Schelpenpad

Volgens de gemeente hoeven de omwonenden er ook niet voor te vrezen dat de asielzoekers via het schelpenpad door de wijk zullen lopen. Dat is een doorgang voor fietsers en wandelaars tussen de Deventerstraat en de Homerusstraat. Een aantal buurtbewoners vroeg eerder vergeefs aan de gemeente dat pad af te sluiten. ,,Het zijn mensen zonder werk en ze hoeven nergens hun kinderen op te halen’’ motiveerde de vertegenwoordiger van de gemeente vrijdag. ,,Die nemen echt niet met 600 tegelijk altijd maar de kortste route.’’ Overigens stelt de gemeente dat het azc met maximaal 400 bewoners van start gaat. De openingsdatum is door alle juridische procedures wel net een jaar verschoven, zo bleek donderdag. Het COA zit nu in een tijdelijke locatie in voormalige UWV-gebouwen aan de Christiaan Geurtsweg.

Belangen