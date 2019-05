Apeldoorn wil bemiddelaar rond publicatieverbod wijkkrant

Man maakt openbaar kunstwerk in Apeldoorn grijs: ‘Ik vond de kleuren niet mooi’

17 mei Het kunstwerk starting point op de Baron Sloetkade in Apeldoorn is vrijdag deels overgeverfd. Een man die naar eigen zeggen de kleuren niet mooi vond, ging aan de slag met een beste partij grijze verf. Extra bijzonderheid: de dader is een inwoner van Meppel.