Apeldoorn wil bezoekers op ander moment in binnenstad: ‘Maak dinsdag aantrekkelijker dan zaterdag’

7 november ‘Vermijd dit weekend drukte en ga vooral niet funshoppen’. De oproep van Premier Mark Rutte én de burgemeesters in Oost-Nederland was glashelder. Toch waren de binnensteden van Apeldoorn, Zwolle en Deventer vandaag allesbehalve verlaten. Een ieder had zo z'n eigen reden waarom een bezoekje echt nodig was. In Raalte en Zutphen leek de oproep wél te zijn binnengekomen.