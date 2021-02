Apeldoorn wil binnenstad gastvrij heropenen: ‘Het kan vriendelijker dan de vorige keer’

Apeldoorn wil bezoekers op ander moment in binnenstad: ‘Maak dinsdag aantrekke­lij­ker dan zaterdag’

30 november Het was volgens de gemeente zaterdagmiddag zó druk in de binnenstad van Apeldoorn, dat het publiek dringend is verzocht huiswaarts te keren. Om herhaling van dit soort taferelen te voorkomen, begint centrummanagement in overleg met de gemeente een campagne.