Apeldoorn wil Boeing 747 laag over laten vliegen

Steeds meer illegale drugs­af­val­dum­pin­gen in het Oosten

15:10 Het aantal illegale drugsafvaldumpingen in het Oosten is vorig jaar verder gestegen. Vooral in Gelderland was het vaak raak. Inmiddels is Oost-Nederland op deze dubieuze ranglijst ‘drugsprovincie’ Limburg voorbij, in de eenheid Oost-Nederland waren vorig jaar 71 illegale drugsafvaldumpingen.