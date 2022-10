Apeldoorn wil boerderij kopen vanwege stikstofrechten, om iets verderop te kunnen bouwen

Tractor of brommobiel inhalen op ‘dodenweg’ bij Apeldoorn? Dat wordt een duur geintje

Een tractor of brommobiel inhalen op de weg langs het Apeldoorns kanaal? Dat kost je straks 250 euro. Op de zogeheten ‘dodenweg’ geldt binnenkort een volledig inhaalverbod. Een bezwaar daartegen is ingetrokken, waardoor de maatregel definitief is. Al zou je momenteel nog denken van niet...

29 september