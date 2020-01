Apeldoorn wil dit jaar maximaal tien asowoningen

Postbode Henk (59) uit Apeldoorn loopt zijn laatste ronde voor Sandd en begint bij de concurrent

9:30 Hij deelt z'n gevoel met elfduizend collega’s: de allerlaatste keer dat hij de post rondbrengt namens Sandd voelt toch wel apart, merkt Henk Rouwenhorst. Na komend weekeinde is de naam Sandd definitief uit het straatbeeld verdwenen en neemt PostNL alle honneurs waar. Zonder Rouwenhorst. Die is direct ingelijfd door ‘de concurrentie’.