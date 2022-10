Apeldoorn wil graag van rubberkorrels op voetbalvelden af (en dat mag best wat kosten)

Er komt een ton minder binnen, maar RTV Apeldoorn draait gewoon door: ‘We zijn een sterk merk’

RTV Apeldoorn verloor zeventien maanden geleden de uitzendlicentie als lokale omroep. Sindsdien is RTV Apeldoorn niet meer te horen in de ether en zijn er geen programma’s meer op televisie te zien. Neemt niet weg dat er nog steeds stagiairs worden opgeleid en er op internet nog steeds uitzendingen zijn. ,,Het is lastig, maar dankzij de goodwill die we in vijftien jaar hebben opgebouwd kunnen we door.’’

