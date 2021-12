Apeldoorn wil meer winkelend publiek in de binnenstad: ‘Lopen achter op andere steden’

Deventer dat wordt omgetoverd tot een oude Engelse stad, in lijn met de boeken van Charles Dickens. Of Zwolle, met zijn versieringen in de binnenstad. Stiekem kijkt Apeldoorn er met een lichte jaloerse blik naar, bekent centrummanager Marco Bod. ,,We vinden dat het hier in december gezelliger en bruisender kan. Dan wordt het drukker. We lopen daarin achter op andere steden.”