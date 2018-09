Apeldoorn wil niet meer bijpassen voor skaters Real-X

Doodbloeden

Wankel

Real-X stelt meer te zijn dan een skatecentrum, en feitelijk ook sociaal jongerenwerk uit te voeren. B en w schrijven in een motivatie op hun besluit dat Real-X 'voor een aantal inwoners belangrijk is of is geweest', maar dat een dergelijke zorg- of welzijnsfunctie geen taak is waar de gemeente om heeft gevraagd. Bovendien is de financiële positie van Real-X onverminderd wankel, stelt de gemeente. En er is onvoldoende zicht op verbetering.