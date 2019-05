Apeldoorn wil nieuwe ‘gewone’ hoogwerker van de brandweer voor 2,5 ton aanpassen

‘Twee biertjes minder per maand’ voor gezinnen door mogelijke stijging OZB in Brummen

16 mei De gemeente Brummen maakt ingrijpende keuzes om financieel weer gezond te worden en dat gaan woningbezitters mogelijk flink merken. Zo is het college van b en w van plan om de onroerendezaakbelasting (OZB) fors te verhogen, met 13 à 14 procent. Dat is een van de maatregelen in de gisteren gepresenteerde Perspectiefnota 2020-2023, die voorziet in maatregelen die Brummen in 2020 1,2 miljoen euro moeten opleveren.