Apeldoorn wil omstreden zorgunit halve meter verlagen, buurman vindt dat een lachertje

video Auto crasht op A1, maar waar zijn de inzitten­den?

7:45 Dat de auto een flinke klapper heeft gemaakt is bij het eerste zicht duidelijk, maar het gecrashte voertuig naast de A1 heeft de politie gisteravond wel voor een raadsel geplaatst. Want: De inzittenden waren in geen velden of wegen te bekennen. Aan de hand van het kenteken wordt een nader onderzoek ingesteld.