Apeldoorn wil problemen rond gaybrapad in één keer oplossen

Het regenboogzebrapad werd op 15 november 2017 aangebracht. In januari 2018 bleek dat daarbij iets niet goed was gegaan. De kleuren waren in korte tijd flink vervaagd. Dat kwam door de sneeuwval. Het ruimen van de sneeuw tastte de verf aan. In het voorjaar van 2018 werd de klus opnieuw geklaard.

Apeldoorn. Diverse problemen met het gaybrapad bij het stationsplein, verhaal van Jeroen Pol. © Maarten Sprangh © Maarten Sprangh

Dat de verf nu weer is aangetast komt niet als een verrassing. Het lag vanaf het begin in de planning om de kleuren ongeveer eens per jaar opnieuw aan te brengen. Maar nu blijkt de kleurlaag niet het enige probleem.

,,Het punt is dat de markering voor visueel beperkte mensen niet goed ligt’’, zegt Johann Hartmann. De Apeldoorner is ambassadeur van Vol Levenslust. De stichting zet zich in voor mensen met een beperking. ,,Het gaybrapad en het tussenliggende zebrapad liggen schuin ten opzichte van de weg. De ribbelmarkering ligt echter haaks. Daardoor voelen blinde en slechtziende mensen aan de rechterkant van het zebrapad de markering al, terwijl de weg drie stappen verder ligt. Links volgt na de markering wel meteen de oversteek.’’

De ribbelmarkering ligt niet gelijk met het gaybra- en het zebrapad. Dat maakt de situatie voor mensen die slecht of niets zien gevaarlijk. © Maarten Sprangh

En dat voldoet niet aan de internationale richtlijnen. ,,Het wijkt af van de standaard’’, aldus Hartmann. ,,Dat maakt het gevaarlijk.’’ Dan is er nog het zebrapad zelf. De witte strepen vallen nog maar nauwelijks op. ,,Ook dat is niet fijn wanneer je weinig zicht hebt.’’

,,Zowel Vol Levenslust als het Gehandicapten Platform Apeldoorn hebben over deze situatie contact met ons gezocht’’, zegt gemeentelijk woordvoerster Anneke Bestebreurtje. ,,We onderzoeken wat de beste oplossing is. Het is niet handig om nu het regenboogzebrapad opnieuw te spuiten. We willen het liefst alle punten in een keer oplossen.’’

Inclusieve samenleving

Volgens Hartmann toont het aan dat het goed is om voor de aanleg al oog te hebben voor mensen met een beperking. ,,In het nieuwe Huis van de Stad hebben we al mee mogen kijken. Bijvoorbeeld op de invalide toiletten. De gemeente is erg bereidwillig om zaken op te lossen. Maar beleidsmatig is de inclusieve samenleving nog niet altijd het uitgangspunt.’’

Het regenboogzebrapad is aangelegd om aandacht te vragen voor de diversiteit en acceptatie van lesbische, homoseksuele, biseksuele, transgender en intersekse mensen.