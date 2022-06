Apeldoorn wil sluipverkeer ‘dodenweg’ voorkomen met lagere snelheid in Loenen

Loenen luidt noodklok over verkeer na rekenfout van provincie

,,Het is en blijft een drama.’’ De dorpsraad in Loenen luidt de noodklok over de zware vrachtwagens die door het dorp blijven denderen. De verkeersoverlast door de regionale papierindustrie zou met de helft worden teruggedrongen, was het dorp beloofd, maar daar is nog niets van te zien. De dorpsraad ziet nog maar één oplossing voor alle problemen: de weg langs het Apeldoorns kanaal verdubbelen.

