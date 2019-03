Apeldoorn wil snelheid op A50 naar beneden

In Apeldoorn ervaren 5.000 mensen ernstige hinder van omgevingslawaai. De belangrijkste bron daarvan is het wegverkeer en dan met name de snelwegen A1 en A50, waar het gemiddelde geluid op een aantal punten boven de norm van 65 decibel uitkomt. Rond de 1.700 inwoners van de gemeente Apeldoorn worden ‘s nachts wakker van lawaai en in hun slaap gestoord, zo blijkt uit de geluidskaart die in 2016 is opgesteld. In het bestuursakkoord staat expliciet benoemd dat de gemeente in gaat zetten op vermindering van geluid- en milieuhinder door de snelwegen A1 en A50.