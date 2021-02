Apeldoorn wil stationsgebouw weer open, zet in op doorstart voor Statie

Waarom is Apeldoorn nog steeds geen Regenboog­stad?

10 februari Apeldoorn is de enige grote stad in Nederland die geen Regenboogstad is. Daar willen zes politieke partijen verandering in brengen. ,,Ik heb in Apeldoorn niet het idee de vrijheid te hebben mezelf te kunnen zijn”, aldus Yilderim Rouw (15). De Apeldoornse homo’s Yilderim en Bas (39) vertellen over hun ervaringen.