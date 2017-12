Apeldoorn wil van containers af nu dumpen van afval aanhoudt

Reden daarvoor is dat ze nog steeds dagelijks tegen gedumpt afval aankijken, ondanks de belofte van de gemeente te zullen optreden.

Flessen naast een overvolle container of dozen papier die net niet meer in een andere container pasten; dat was jarenlang bij diverse winkelcentra te zien. Wat aan Kanaal Noord gaande is, is echter van een andere orde. Daar kijken de omwonenden soms tegen halve huisraden aan als ze 's ochtends wakker worden.

Overlast

Nadat Frits de Lang zich daar namens de buurt over beklaagde, stelde het CDA er vragen over in de gemeenteraad. Wethouder Mark Sandmann zei de omwonenden wel te begrijpen. Van alle plekken waar afvalcontainers staan, veroorzaakt deze locatie de grootste overlast, zei hij. Hij vermoedde dat niet alleen particulieren hier spullen dumpen waarmee ze eigenlijk naar het recycleplein van Aruba zouden moeten, maar ook bedrijven.

Hoewel ook in de zomer al maatregelen werden genomen om overlast tegen te gaan (containers werden vervangen, de bodem gereinigd en na consultatie van een gedragspsycholoog werden informatieborden aangepast) beloofde hij er opnieuw naar te kijken en er zelfs controleurs in burger te laten posten.

Elke dag raak

Volgens de buurt is er echter weinig veranderd. ,,Het is op dit moment weer bijna elke dag raak'', zegt De Lang. ,,Als ik een appje stuur naar de gemeente wordt er wel opgeruimd, maar dat lost het probleem niet op. Wij zien de containers graag verdwijnen.'' Ook de uitgedeelde bekeuringen hebben niet genoeg effect, stelt hij vast.

,,Bij een beetje wind waait de hele straat en ook het kanaal helemaal vol'', baalt De Lang. Dumpen van afval is een milieudelict zegt hij, ,,maar dat maakt schijnbaar niks uit. De gemeente schijnt op plaats drie te staan van schoonste winkelstraten in Nederland, maar vraag me af hoe ze dat behaald hebben...''