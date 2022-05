Apeldoorn wil volledig inhaalverbod op ‘dodenweg’ langs kanaal

Het is de laatste jaren kommer en kwel langs het kanaal, tussen Apeldoorn en Eerbeek. Van 2014 tot 2020 werden op het tracé honderd ongevallen geregistreerd, waarbij 190 mensen betrokken waren. Alleen al in het laatste jaar overleden drie mensen door een ongeluk. De route staat bekend als ‘dodenweg’. Volgens adviesbureau Antea is bij ongelukken in veel gevallen sprake van een te hoge rijsnelheid.