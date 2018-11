Apeldoorn wil vuile scooters uit het centrum

VIDEO ‘Karavaan van krankzin­nig­heid’ nieuw avontuur Ashton Brothers

6:17 Het wordt een ‘karavaan van krankzinnigheid’ waarmee ze het land in trekken. Nadat ze de theaters vorig jaar verruilden voor hun eigen circustent bij Slot Zeist, duiken de Ashton Brothers volgend jaar ook in fabrieksgebouwen in Apeldoorn en Eindhoven met hun spektakelstuk Ashtonia. Daarna lonkt het buitenland.