Apeldoorn wil wereldrecord Bijbellezen verbreken voor Serious Request

110 uur achter elkaar voorlezen uit de Bijbel; in Onze Lieve Vrouwe Kerk wordt de komende dagen geprobeerd om het wereldrecord Bijbellezen te verbreken. ,,Maar het is meer dan alleen een wereldrecord”, vertelt Joost Vos, voorzitter van de Algemene Kerkenraad. ,,Het is een gebed voor de kinderen en ouders die onze hulp nodig hebben.”

Heerlen las twee jaar geleden 90 uur voor uit de Bijbel, Heereveen haalde vorig jaar 100 uur en Apeldoorn zet dit jaar de traditie voort. De komende dagen wordt er 110 uur achter elkaar uit de Bijbel gelezen. En als de Bijbel ondertussen uit is, dan beginnen ze weer van voor af aan.

,,In het begin schiep God de hemel en aarde”, leest Burgemeester Berends voor. Hij trapte de actie vanochtend om tien uur af met het eerste vers van Genesis 1. ,,Ik vind het een heel dierbaar initiatief, ik draag het een heel warm hart toen. En de eerste verzen heb ik toch thuis nog wel even van tevoren doorgelezen”, geeft hij toe.

Deelnemers aan de actie lezen minimaal tien minuten voor uit de Bijbel en voor elke minuut die ze lezen doneren ze 1 euro aan Serious Request. Alle tijdsloten zijn al gevuld, zelfs midden in de nacht. En met in totaal 6600 minuten aan voorleestijd haalt de actie sowieso 6600 euro op.

Verhalen

De opbrengst van de actie gaat naar kinderen die door een ramp of conflict hun ouders, broers of zussen zijn kwijtgeraakt. Volgens Karin van den Broeke, bestuurslid van het Nederlandse Bijbelgenootschap, past het Bijbelse verhaal goed bij deze actie. ,,De Bijbel zit vol met verhalen over oorlog en hongersnood. Het zijn verhalen die we ook in de actualiteit tegenkomen. Het boek roept op om uit te kijken naar elkaar. Je laat iemand niet in de kou staan.”

Oefenen met kookwekker

Aly Brunsting (66) is maandagochtend aan de beurt om voor te lezen. Ze weet van tevoren nog niet welk stuk ze gaat lezen, dat ligt eraan waar de vorige lezer is gestopt. ,,Ik hoop maar dat ik niet een stuk krijg waar allemaal moeilijke woorden in staan”, bekent Brunsting. ,,Ik heb alvast thuis geoefend met een kookwekker, zodat ik weet hoe het voelt om tien minuten achter elkaar te lezen”, zegt ze lachend.