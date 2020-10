Apeldoorn wordt verlost van ‘lelijke puist’; massale steun voor woningplan kantoorkolos Westpoint

Stikstof geen probleem meer voor Westpoint in Apeldoorn

13 december Wat nu nog een verpauperend kantoorgebouw is mag worden omgevormd tot woongebouw. Projectontwikkelaar Bun hoopt het voormalige stadskantoor Westpoint in Apeldoorn al komende zomer onder handen te kunnen nemen. De stikstofproblematiek, die de voortgang ernstig bedreigde, is niet langer een hindernis.