Apeldoorn wordt voor 23.000 euro grootste aandeelhouder van Leisurelands

Buitenmuse­um à la Normandië in Beekbergen: ‘Zo kunnen we corona­proof tòch herdenken’

4 april Ine Pennink (59) van de Stichting 4 en 5 mei in Beekbergen kon het maar moeilijk verkroppen dat er nu al twee jaar niks mag tijdens de herdenking. Dus kroop ze achter de computer en bedacht een volledig coronaproof buitenmuseum langs de Dorpstraat in de vorm van 25 vlaggen van personen die in de oorlog het leven lieten. Een idee dat ze twee jaar geleden oppikte in Normandië.