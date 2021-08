Apeldoorn wordt weer opgeschrikt door een autobrand

In tegenstelling tot vorig jaar en begin dit jaar - toen in een paar weken tijd zeven auto’s in vlammen opgingen - was het in Apeldoorn de laatste maanden relatief rustig op dit vlak. Op een korte ‘opleving’ eind juni na. Toen ging het twee nachten achter elkaar mis, aan de Hazenleger in de nieuwbouwwijk Groot Zonnehoeve en een dag eerder aan de Aristotelesstraat in Zevenhuizen.

Achterzijde

In die wijk was het afgelopen nacht ook raak. Rond 01.00 uur kreeg de brandweer de melding binnen dat aan de Kruizemuntstraat een geparkeerde auto in brand zou staan. Bij aankomst stond de achterzijde van het voertuig al volledig in de brand.

De brandweer had het vuur snel onder controle en kon voorkomen dat de vlammen de voorkant van de auto bereikte. Des ondanks zal de auto toch als verloren moeten worden beschouwd.

Opmerkelijk

Het vermoeden bestaat dat de brand is aangestoken. Opmerkelijk is ook dat de brand aan de kant van de tankdop is begonnen. De politie laat weten een onderzoek te zijn gestart en sluit niet uit dat de brand is aangestoken. De aanwezige agenten hebben verklaringen opgenomen. Maandagochtend zal er forensisch onderzoek plaats vinden.

Volledig scherm Aan de Kruizemuntstraat in Apeldoorn werd vannacht een auto door brand verwoest. © Luciano de Graaf