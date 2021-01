Apeldoorn worstelt met duurzaamheid - hoe toch verder?

Bekijk hier hoeveel nieuwbouw­wo­nin­gen er in jouw gemeente werden gebouwd

28 januari In Oost-Nederland zijn afgelopen jaar 7151 nieuwbouwhuizen gebouwd. Met name in de gemeenten langs het Veluwemeer werden relatief veel woningen uit de grond gestampt, zo blijkt uit gepubliceerde cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).